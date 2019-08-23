«Не хочется, чтобы флаг разобщал»

Большинство гордится, но не все знают порядок цветов: ВЦИОМ провел опрос по случаю Дня государственного флага России. В частности, по данным социологов, только половина респондентов смогла назвать цвета государственного символа в правильном порядке. Между тем, по случаю праздника в субботу, 24 августа, на проспекте Сахарова запланирован большой митинг-концерт. Негласно считается, что мероприятие должно стать ответом на несогласованные акции протеста, которые проходят в последний месяц. Политический обозреватель "Ъ FM" Дмитрий Дризе считает, что Дню государственного флага исторически не повезло.

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День государственного флага отмечается в России 22 августа, а не 24-го, и у этого праздника непростая судьба. У нас в стране в целом сложно с памятными датами. Немало среди них неоднозначных — то ли российских, то ли советских. Вот, например, День России, 12 июня, или День народного единства, 4 ноября. И про 23 февраля злые языки говорят, что не в этот день создавалась Красная армия.

Как известно, 22 августа провалился заговор ГКЧП, победили силы демократии — назовем их так — во главе с Борисом Ельциным, и триколор стал сначала официальным символом РСФСР, а затем, после окончательного распада Советского Союза, и нынешней Российской Федерации.

Сейчас те четыре дня в августе официально стараются не вспоминать, поэтому и государственный праздник как-то потерялся.

К тому же он не является выходным днем, то есть праздник как бы есть, даже торжества вот проходят, разные мероприятия, но по вопросу — почему у нас именно такой флаг — возникает какая-то недосказанность. Опять все по той же причине — официального отсутствия четких оценок исторических событий. И вот уже скоро 30 лет как праздник существует, целое поколение выросло, а недосказанность остается.

И вот московские власти решили провести большой митинг-концерт на проспекте Сахарова. Цель, вероятно, поддержка конструктивного руководства города и страны и решительное «нет» деструктивным силам оппозиции. И сразу этот праздник как- то окрасился в новые цвета.

В свою очередь, ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к государственному флагу: 61% граждан гордятся национальными символами, при этом 50% опрошенных, конечно же, знают, из каких цветов состоит флаг, но не могут расположить их в правильном порядке. Хотя справедливости ради надо сказать, что ответственные руководители в последнее время много времени уделяют соответствующей работе, чтобы граждане, особенно молодые, разбирались и понимали. Вместе с тем, мы видим, как растет популярность СССР, и на этом фоне одновременно царский, белогвардейский и флаг новой России чувствует себя неуютно, в отличие от советского же гимна с новыми словами. Да и с красным флагом все ясно — там цвета не перепутаешь.

Не хочется, чтобы флаг разобщал, хотя пока что он объединяет — и сторонники, и противники власти собираются под одним триколором. С красным только коммунисты и ходят. Так вот главное — чтобы в итоге не разошлись каждый к своему флагу.