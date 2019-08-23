В Челябинской области снизят ставки по упрощенной системе налогооблажения

Минэкономразвития Челябинской области до конца сентября разработает план снижения ставки для предпринимателей, которые применяют упрощенную систему налогообложения. Об этом на расширенном заседании совета челябинского реготделения «Опоры России» сообщил врио губернатора Алексей Текслер.

«Я рассчитываю, что снижение ставок по упрощенной системе налогообложения, на которое мы готовы идти, даст серьезный импульс для развития бизнеса и в перспективе приведет к росту, а не снижению поступлений в бюджет, как в свое время было с введением плоской шкалы по НДФЛ», – приводит слова Алексея Текслера пресс-служба врио губернатора.

Дифференцированные ставки упрощенной системы налогообложения (УСН) по отдельным видам деятельности были установлены в Челябинской области в 2015 году.