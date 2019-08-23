Объем вкладов жителей Челябинской области вырос на 7,6% за год

На 1 июля этого года жители Челябинской области разместили в банковских вкладах 443,6 млрд руб. По сравнению с показателем на аналогичную дату прошлого года объем вырос на 7,6% или 31,2 млрд, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Уральского ГУ Банка России.

Средняя сумма депозита в расчете на каждого жителя региона составила 127,6 тыс. руб. По словам управляющей отделением Елены Фединой, большую часть средств жители региона хранят в рублях. По итогам первого полугодия объем вкладов в национальной валюте от общего объема привлеченных средств составил почти 90%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем сбережений в рублях вырос на 7,4%.

В июне этого года средневзвешенная процентная ставка по рублевым депозитам в Челябинской области составила 5,8%, по депозитам в долларах США – 0,9%, в евро – 0,2%.