В Краснодаре до 15 сентября установлен особый противопожарный режим

Власти кубанской столицы установили особый противопожарный режим в городе, который будет действовать предположительно до 15 сентября. Как сообщают в мэрии, администрация ведет работу по выявлению фактов выжигания сухой растительности и проведения сельскохозяйственных палов.

«Мы обращаем внимание горожан, особенно дачников, жителей садоводческих или огороднических товариществ на то, что в дни сухой, жаркой и ветреной погоды действует запрет на разведение костров», — сообщил начальник городского управления гражданской защиты Василий Крамаренко.

В настоящее время городские службы ведут покос сухой травы в местах прилегания ее к жилым домам и другим строениям. Власти Краснодара напоминают горожанам о необходимости своевременного вывоза мусора с территории жилых массивов. Кроме того, возможно будет введено ограничение доступа людей и въезда транспортных средств в лесопарковые зоны краевого центра.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, в пятницу, 23 августа, в регионе ожидается жаркая и сухая погода. Местами возможны кратковременный дождь и гроза. Ветер будет северный и северо-восточный скоростью 5-10 м/с. Местами его порывы достигнут 12-17 м/с. Температура воздуха ожидается в районе +30…+35°, а местами воздух прогреется до +37°.

Василий Хитрых