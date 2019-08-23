В Удмуртии завершились суперфиналы чемпионата России по шахматам

Суперфиналы чемпионата России по шахматам завершились в Удмуртии 22 августа. Эти соревнования проходили в республике впервые. Лучшим среди мужчин стал 32-летний гроссмейстер Евгений Томашевский из Саратова, среди женщин — Ольга Гиря из Ханты-Мансийского АО.

В заключительной партии Евгений Томашевский белыми фигурами одержал победу над Кириллом Алексеенко. За 11 туров соревнований чемпион набрал семь очков. Отметим, что господин Томашевский уже становился победителем суперфинала в 2015 году.

Ольга Гиря по итогам всех туров набрала 11 очков вместе Натальей Погониной. Для выявления победителя пришлось прибегнуть к дополнительной укороченной партии, в которой победу одержала госпожа Гиря.

Суперфиналы 72-го чемпионата России по шахматам среди мужчин и 69-го чемпионата среди женщин по шахматам проходили в Удмуртии с 9 по 23 августа. Призовой фонд женского турниров составит 10 млн руб. Кроме того, победители получат в подарок автомобиль марки Renaut.