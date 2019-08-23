«Лаборатория Касперского»: треть россиян сталкивались с мошенничеством по телефону

Каждый третий россиянин (33%) сталкивался с телефонным мошенничеством, либо это случалось с его близкими. Об этом говорится в исследовании «Лаборатории Касперского», результаты которого приводит РБК. Около 9% теряли из-за мошенничества значительную сумму денег. При этом только 4% россиян обращались в правоохранительные органы.

В исследовании также говорится о том, как люди борются с телефонными мошенниками:

21% никак не защищают свой телефон от подозрительных звонков;

51% не берут трубку, если видят неизвестный номер;

37% используют встроенные функции телефона, такие как черный список;

17% используют специализированное ПО.

«Лаборатория Касперского» отмечает, что более 90% звонков с предупреждением о подозрительной операции совершают мошенники. Для этого они, как правило, используют программы для подмены номера, либо звонят с номера, который действительно раньше принадлежал банку. Мошенники представляются сотрудниками организаций и выманивают личные данные клиентов.

Опрос проводила в июне компания OMI по заказу «Лаборатории Касперского». В исследовании приняла участие 1 тыс. россиян в возрасте 18–55 и более лет. Результаты отражают «онлайн-население» России, в первую очередь крупные города.

Ранее “Ъ” писал о том, что в первой половине года данные банковских клиентов резко выросли в цене на черном рынке. Эксперты отмечают, что это произошло как за счет резкого спроса на подобную информацию из-за увеличения количества атак на граждан, так и из-за активизации работы банков по борьбе с утечкой информации.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Хакеры взломали цены».