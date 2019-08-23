Второй митинг за отставку красноярского губернатора собрал 1,5 тысячи человек

Вчера в Красноярске в сквере Космонавтов прошел согласованный митинг за отставку губернатора края Александра Усса. Предполагалось, что в акции протеста примет участие около 5 тыс. человек, по оценке организаторов пришли около 1,5 тыс. человек. В пресс-службе МВД по Красноярскому краю "Ъ-Сибирь" отказались назвать численность человек, которые пришли на митинг.

Участники мероприятия вышли с плакатами: «ФАС помогите поймать воров. Спасти последнюю веру во власть», «#УССАВОТСТАВКУ», «Мы народ, твои работодатели! Ты уволен за утрату доверия! Уходи подлый трУсс».

Это уже второй митинг, организованный в Красноярске этим летом, против действующего губернатора, первый собрал около 2 тыс. участников. «В этот раз пришло не так много народа, как в прошлый, потому что в городе проходили праздники. Если через две недели Александр Усс не уйдет в отставку, то мы будем снова проводить митинг»,— рассказал «Ъ» организатор Сергей Конобеевский.

В конце мероприятия участники митинга приняли резолюцию, в которой потребовали отправить в отставку губернатора, так как «он дискредитировал себя как глава региона». Документ подписали около 1 тыс. человек. Резолюцию направят президенту РФ Владимиру Путину.

Юлия Сасевич