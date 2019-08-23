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«Экс-звезды» «Амкара» начнут давать уроки

Три бывших футболиста «Амкара» — Дмитрий Белоруков, Иван Черенчиков и Сергей Волков откроют в Перми свою футбольную школу, сообщает официальный Twitter ликвидированного клуба.

Занятия в школе ФК «Пермь» будут проходить на базе спортивной школы» №42, в них могут принимать участие дети от 4 до 10 лет. Планируется, что официальные цвета школы будут «красно-черными». Обучение будет платным.

Белоруков, Волков и Черенчиков провели в «Амкаре» большую часть своей карьеры: 12, 10 и 15 сезонов соответственно. «Амкар» был расформирован по окончании сезона-2017/18.

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