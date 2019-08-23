Площади в Верхней Салде планируют присвоить имя Владислава Тетюхина

Площади у авиаметаллургического колледжа в Верхней Салде (Свердловская область) планируют присвоить имя основателя Уральского лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле Владислава Тетюхина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Госдумы Андрей Альшевских. По его словам, сейчас этот вопрос обсуждается. В 2020–2023 годах площадь благоустроят. Также на доме, в котором Владислав Тетюхин жил в Верхней Салде, установят мемориальную доску.

Владислав Тетюхин скончался 11 августа на 87-м году жизни после тяжелой болезни. Он окончил Московский институт стали и сплавов (МИСиС) по специальности «Инженер-металлург». Доктор технических наук. Бывший генеральный директор «ВСМПО-Ависма», после выхода на пенсию большую часть своего состояния — 3,3 млрд рублей — вложил в строительство уникального лечебно-реабилитационного медицинского центра в Нижнем Тагиле. Награжден знаком «За заслуги перед Свердловской областью» II степени. В конце мая стало известно, что свердловские власти планируют выкупить госпиталь у его наследников. В середине июня центру присвоили имя Владислава Тетюхина. На его территории планируют установить памятник.

Подробнее о ситуации — в материале «Наследство приглянулось области»