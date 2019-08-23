ТАСС: ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

Военно-морской флот (ВМФ) России получит в 2020 году сразу шесть подводных лодок, в числе которых шесть атомных, рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Агентство отмечает, что в последний раз такое количество субмарин за год ВМФ получил в 1992 году, позднее предприятия судостроительной отрасли передавали флоту до четырех подводных лодок в год.

«Согласно контрактам, “Севмаш” в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А “Князь Олег” и первую серийную проекта 885М “Новосибирск”. Также “Севмаш” сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М “Казань” и атомную подлодку спецназначения “Белгород” проекта 09852»,— сказал источник ТАСС. Он добавил, что «Белгород» передадут Главному управлению глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон». Кроме того, «Адмиралтейские верфи» сдадут ВМФ две дизель-электрические подлодки «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт» с обычной энергетической установкой.

В Объединенной судостроительной корпорации заверили, что поставляют госзаказчику «все корабли в соответствии с согласованными графиками».