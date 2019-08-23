Сибирской аграрной группе разрешили купить Кудряшовский мясокомбинат

Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайства АО «Сибирская аграрная группа» о покупке двух компаний в Новосибирской области, входящих в агропромышленный холдинг «Копитания». Об этом сообщается в материалах ведомства.

По материалам ФАС, Сибирская аграрная группа подавала ходатайства о приобретении 100% в уставном капитале ООО «Кудряшовский мясокомбинат» и 100% голосующих акций АО «Кудряшовское». С аналогичным ходатайством о покупке всех акций «Кудряшовского» также обращалась структура Сибирской аграрной группы — свинокомплекс «Красноярский». Антимонопольщики удовлетворили все ходатайства.

Бенефициар АО «Сибирская аграрная группа» — Александр Тютюшев, владеющий 50,1% акций. В состав группы входят пять свинокомплексов, три мясоперерабатывающих комбината и птицефабрика. Предприятия расположены в Томской, Кемеровской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Красноярском крае и Бурятии. Общий объем производства свинокомплексов по итогам 2018 года составил 152 тыс. т свинины в живом весе. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2018 году выручка АО составила почти 8,8 млрд руб. при чистой прибыли в 2,1 млрд руб.

«Кудряшовское» — крупнейшее в Новосибирской области предприятие, занимающееся мясопереработкой. Компания вместе с ООО «Кудряшовский мясокомбинат» входит в агропромышленный холдинг «Копитания», основным владельцем которого является Александр Рогожин (95%). В 2018 году выручка АО «Кудряшовское» составила 5 млрд руб., чистая прибыль — 1,1 млрд руб. Выручка Кудряшовского мясокомбината в прошлом году достигла 7,1 млрд руб., чистая прибыль — 36,5 млн руб.

Илья Галагуз