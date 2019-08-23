В компании HP сменится президент

Дайон Вайслер с 1 ноября уйдет с постов президента и гендиректора американской компании HP. На этих должностях его сменит Энрике Лорес, сейчас возглавляющий подразделение HP по обработке изображений и печати. Соответствующее решение принял совет директоров компании на заседании 22 августа, сообщает пресс-служба HP.

В компании пояснили, что Дайон Вайслер покинет HP по семейным обстоятельствам и вернется домой в Австралию. В оставшиеся пару месяцев он будет вместе с Энрике Лоресом работать над тем, чтобы обеспечить «плавный переход» полномочий, и пробудет в HP до января 2020-го. После этого господин Вайслер продолжит состоять в совете директоров HP до следующего ежегодного собрания акционеров.

Дайон Вайслер пришел в HP в 2012 году, на должность президента и гендиректора его назначили в 2015-м. С тех пор годовой доход HP вырос примерно на $7 млрд. Также компания получила более $13 млрд свободного денежного потока.