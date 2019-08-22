Памфилова увидела «информационный перекос» в освещении избирательной кампании

Освещение избирательной кампании происходит с «информационным перекосом», сказала глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова в интервью на телеканале «Россия 24». Она напомнила, что в единый день голосования 8 сентября будет проходить более 5 тыс. выборов разного уровня, но основное внимание прессы, в том числе западной, приковано к митингам незарегистрированных кандидатов.

«Все крутится вокруг Бульварного кольца, а на самом деле масштабная избирательная кампания идет во всех 85 регионах России,— сказала Элла Памфилова.— Есть определенный очень мощный информационный перекос: всего менее двух десятков людей, но шум был на всю Вселенную, поскольку именно на это обратили внимание».

По ее словам, из 57 недопущениях кандидатов в суд подавали менее 20 человек, которые ставили под сомнение саму систему сбора подписей.

«Да мы признаем, что по целому ряду параметров система сбора подписей и проверки отстает от современных требований времени, которые диктуются нашим обществом. И естественно, надо пересматривать целый ряд каких-то процедурных моментов, упрощать этот процесс. Но это не значит, что надо отрицать саму процедуру и принцип сбора подписей — он работает прекрасно»,— сказала госпожа Памфилова.

Она также заявила, что вместе с совершенствованием технологий ЦИКа «те, кто пытается нечестным путем собирать подписи», стали совершенствовать методы по «изготовлению» подписей. Одним из путей решения Элла Памфилова назвала инициативу проведения голосования через портал госуслуг, которая сейчас находится на стадии согласования.

Напомним, Мосгоризбирком отказал в регистрации на выборы в Мосгордуму 57 кандидатам-самовыдвиженцам, в том числе оппозиционерам Любови Соболь, Илье Яшину и Константину Янкаускасу. После этого в Москве прошло несколько акций в поддержку кандидатов, одна из них, 27 июля, была несогласованной.

О московских протестах этого лета читайте в материалах “Ъ”.