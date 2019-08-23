Не снимая халатности

Астраханский областной суд оставил в силе приговор в отношении врача ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница» Александра Шишлова. Ранее районный суд признал его виновным в халатности, повлекшей смерть человека. Суд счел доказанным, что врач-психиатр безосновательно выпустил на свободу приговоренного к принудительному лечению пациента, после чего последний убил ребенка. Профсоюз медработников намерен продолжать акции протеста. Защита настаивает на полной невиновности господина Шишлова.

Судья Астраханского областного суда Ирина Вачева оставила в силе приговор Кировского районного суда Астрахани, приговорившего врача «Областной клинической психиатрической больницы» Александра Шишлова к двум годам колонии-поселения и запрету на работу по профессии в течение двух лет.

Суд признал, что в июле 2017 года Александр Шишлов, работающий в астраханском ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница», «выступил в составе комиссии с инициативой об изменении принудительного лечения пациенту, ранее совершившему убийство, с психиатрического стационара специализированного типа на лечение в амбулаторных условиях». Пациент господина Шишлова Михаил Елинский в 2011 году был признан виновным в убийстве. Судебная экспертиза признала Елинского невменяемым, и суд направил его на принудительное лечение в Волгоградскую психиатрическую больницу. Через пять лет Елинского перевели в психиатрическую больницу ­Астрахани.

По результатам заключения врачебной комиссии, в состав которой входил, в том числе, Александр Шишлов, суд принял решение направить Михаила Елинского на амбулаторное лечение. При этом следствие посчитало, что именно господин Шишлов достоверно знал о том, что у Елинского нет положительной динамики психического ­состояния.

Елинский вышел на свободу 5 июля 2017 года, а 19 сентября напал с ножом на свою племянницу, ранил ее, затем убил ее полуторагодовалую дочь, нанеся ей 25 ударов ножом. После этого он вышел с холодным оружием в руках на улицу, где его увидели прохожие и вызвали полицию. Прибывшим на место силовикам не удалось задержать агрессивного мужчину, и полицейские открыли огонь на поражение.

Дело в отношении врача психиатрической больницы было передано в суд только в феврале этого года. На процессе Александр Шишлов утверждал, что во время нахождения в клинике у Елинского не было острых проявлений болезни, он вел себя спокойно, его посещали родственники. Кроме того, врач настаивал на том, что решение о направлении больного на амбулаторное лечение он принимал не единолично, а в составе комиссии, в которую также входили заведующий отделением, заместитель главного врача и главврач больницы. Затем решение комиссии утверждал суд.

После того, как был вынесен приговор суда первой инстанции, в защиту врача выступил профсоюз работников здравоохранения «Действие». Астраханские врачи проводили одиночные пикеты у здания Астраханского областного суда в надежде, что апелляционная инстанция отменит приговор.

«Это очень одиозное решение, которое вызовет негативную реакцию со стороны профессионального медицинского сообщества,— считает сопредседатель профсоюза „Действие“ Андрей Коновал.— Судебное решение отрицательно скажется на медицинской практике. Мы уже сейчас видим, что врачи-психиатры боятся выпускать на амбулаторное лечение пациентов, которые вполне могли бы наблюдаться дома. Очевидный несчастный случай превращен в уголовное дело». Сопредседатель профсоюза заявил, что организация намерена поднимать более широкую общественную кампанию и выводить ее на федеральный уровень. «Халатность допустил не Александр Шишлов, а правоохранительные и судебные органы, которые допустили вынесение такого приговора»,— отметил господин Коновал.

Александр Шишлов намерен дальше обжаловать приговор. Адвокат врача Демид Сердюков говорит, что защита настаивает на полной невиновности господина Шишлова. «Мы полагаем, что суд не рассматривал все доводы стороны защиты, которые были добыты в ходе предварительного следствия. Все они остались без оценки. Например, обвиняемое в халатности лицо может исполнять или не исполнять только те обязанности, которые прописаны в его должностной инструкции. Шишлову вменяют те действия, которые в его круг обязанностей никогда не входили»,— заявил господин Сердюков.

Сергей Петунин