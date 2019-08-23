Авиаперевозчикам запретили рост

Саратовское УФАС пригрозило летающим из нового саратовского аэропорта «Гагарин» авиакомпаниям «антимонопольными мерами» в случае, если произойдет резкий рост цен на билеты. Об этом говорится в официальном комментарии управления. Ранее некоторые авиакомпании высказывались о высоких тарифах и сборах оператора воздушной гавани и намерении сократить количество рейсов. Эксперты считают, что цены на билеты в новом аэропорту в ближайшее время и не могут быть низкими, поскольку авиакомпании включат в их стоимость затраты, которые понесут, работая по тарифам нового аэропорта. В свою очередь, в величину тарифов заложит понесенные расходы инвестор, желая быстрее окупить вложения. Однако, предполагают эксперты, рост цен не скажется на пассажиропотоке.

Саратовское УФАС обещает принять «меры антимонопольного воздействия» в случае ограничения продаж билетов или резкого роста цен на них для пассажиров аэропорта «Гагарин», который открылся 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе управления. Антимонопольный орган считает, что причин для повышения цен на билеты авиакомпаниями нет. «В старый аэропорт Саратова летали региональные самолеты, по цене и качеству не соответствующие потребностям растущего региона,— поясняют в УФАС.— Новый аэропорт „Гагарин“ может принимать ближне- и среднемагистральные самолеты. За счет большей вместимости таких воздушных судов потребность в количестве рейсов снижается». Затраты авиакомпаний на одно кресло «существенно снижаются, поэтому перевод рейсов в аэропорт „Гагарин“ не должен привести к росту цен на авиабилеты», отметили в ФАС.Также в антимонопольной службе заявили, что аэропорт вправе предоставлять скидки авиакомпаниям на обслуживание, так как ФАС России устанавливает предельные тарифы.

Как писал „Ъ“, тарифы на обслуживание в «Гагарине» в несколько раз выше тарифов, предлагавшихся аэропортом «Саратов Центральный», который находился в черте города и был закрыт три дня назад. Так, тариф «Гагарина» за взлет-посадку в новом аэропорту составляет 1010 руб./т максимальной взлетной массы воздушного судна, что более чем в три раза больше, чем в старом саратовском аэропорту (305 руб./т), сбор за обеспечение авиационной безопасности составляет 921 руб./т максимальной взлетной массы воздушного судна (в «Саратове Центральном» — 315 руб./т), сбор за предоставление аэровокзального комплекса на внутренних линиях составляет 186 руб./пасс., на международных линиях — 268,80 руб./пасс., тогда как в «Саратове Центральном» он составлял 33 руб./пасс. Тарифы за обслуживание пассажиров в новом аэропорту составят 498 руб./пасс. на внутренних и 718,8 руб./пасс. на международных линиях. В старом аэропорту было 82 и 160 руб./пасс. соответственно.

В связи, в том числе, и с этим ряд авиакомпаний, осуществляющих рейсы в Саратов, объяснили „Ъ“ сокращение их количества и прекращение полетов. «РусЛайн» перестает летать в Саратов с 16 сентября. «Аэрофлот» решил оставить лишь два из шести рейсов, которые есть в расписании на сегодняшний день. Компания S7 («Сибирь») также сокращает число рейсов с четырех до двух в день.

Напомним, аэропортовый комплекс в Сабуровке Саратовской области строили с 2012 года, а вынос его за черту города был запланирован еще в 1970е годы. Сроки сдачи объекта несколько раз переносили. Объем бюджетных инвестиций оценивается в 7,22 млрд руб., объем внебюджетных инвестиций — 8 млрд руб.

В авиакомпании «Победа» сказали, что причин для реагирования нет, у перевозчика сейчас самые низкие тарифы. Остальные работающие в аэропорту «Гагарин» авиакомпании пока не ответили на запросы „Ъ“.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков считает, что, несмотря на позицию УФАС, цены на авиаперевозки из Саратова вырастут. «В целом я считаю, что стоимость проезда увеличится, но поскольку билеты в Саратове и так были не очень дешевыми, то, возможно, это не окажет большого влияния на пассажиропоток»,— отметил господин Янков.

О том, что рассчитывать на снижение цен на билеты из нового саратовского аэропорта в ближайшие годы пассажирам не придется, заявлял и руководитель агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Он пояснил, что инвестор должен «отбить» вложенные средства, и делать он это будет «в том числе с помощью высоких тарифов, а авиакомпании, в свою очередь, будут закладывать эти расходы в стоимость авиауслуг для пассажиров».

Руководитель юридической компании «Авис» Гелена Алексеева считает, что необходимости угрожать перевозчикам пока нет. «Авиа­перевозчики еще ничего не сделали, а им уже указали, как делать нельзя. На мой взгляд, это не совсем верный путь. Конечно, ряд тарифов согласуется с антимонопольным органом, но нельзя забывать, что перевозки — это, прежде всего, бизнес, и оператор аэропорта и перевозчики будут устанавливать такие тарифы и цены на билеты, которые посчитают экономически выгодными»,— считает она. При этом она полагает, что управление ФАС вполне может создать проблемы для авиакомпаний. «У УФАС масштабные полномочия, и их штрафы болезненны для бизнеса»,— заявила госпожа Алексеева.

Марина Ковалева