Главный офис «Билайна» эвакуирован из-за угрозы взрыва

Головной офис «Билайна» эвакуирован в Москве из-за угрозы взрыва. Как сообщили “Ъ” в «Вымпелкоме», предоставляющем услуги под брендом «Билайн», сейчас в офисе работают сотрудники полиции, никто из работников офиса не пострадал.

«Действительно, в адрес компании поступила угроза от неизвестного лица о минировании офиса на 8 марта. Согласно процедурам безопасности, все сотрудники офиса были незамедлительно эвакуированы»,— сообщили в компании.

Офис находится на улице 8 Марта на северо-западе Москвы в районе метро «Аэропорт».