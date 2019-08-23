Военные лесники вышли на границу

Пензенское лесничество Минобороны России через суд намерено лишить имущества 44 садоводов СНТ «Дубрава», размещенного в городской черте Ульяновска, которым более 25 лет назад воинская часть Минобороны сама же и выдавала садовые участки на основании решения мэрии и соответствующего государственного акта. Садоводы считают поведение ведомства, решившего, спустя много лет, «исправить границы» и забрать участки, которые сами же военные и выдавали, необъяснимым, особенно в ситуации, когда Минобороны намерено передать землю региону. В правительстве региона не могут объяснить действия Пензенского лесничества, однако отмечают, что проблема будет решена, как только земли передадут региону.

В понедельник должно состояться первое заседание Заволжского районного суда Ульяновска по иску Управления лесного хозяйства и природопользования Министерства обороны РФ (УЛХП МО) в лице пензенского филиала, требующего от владельцев 44 садовых участков СНТ «Дубрава» освободить эти земли и демонтировать за свой счет ограждения и все постройки. О назначении заседания сообщается на официальном сайте Заволжского ­райсуда.

Ранее, месяц назад, все 44 садовода получили в досудебном порядке претензию, где им предлагалось в течение месяца добровольно освободить участки, восстановить используемую территорию, привести границы СНТ к состоянию 1993 года. В случае неисполнения начальник пензенского филиала УЛХП МО пообещал направить иск в суд «для восстановления нарушенных прав» военного ведомства.

СНТ «Дубрава» — одно из немногих СНТ, находящихся в черте города. В 2017 году «Дубрава» стала первым газифицированным садоводческим товариществом. Находясь в зоне городских лесов, СНТ в то же время размещено рядом с магистральной дорогой, соединяющей правобережную и левобережную части Ульяновска. Большой земельный участок (с лесным массивом) площадью в 267 га, с которым по всему периметру граничит СНТ, принадлежит Министерству обороны РФ, на этой территории ранее располагались химсклады. В 1993 году Минобороны выделило фактически внутри своей зоны участок в 4,87 га для садового товарищества. Участки выделялись сотрудникам воинской части. На основании решения мэрии Ульяновска от 02.12.1993 года № 1671 садовому товариществу «Дубрава» был выдан государственный акт № 24–2008835, из которого следовало, что «Дубраве» участок «передается в (бессрочное) пользование для размещения садоводческого товарищества». Позднее Минобороны постепенно приращивало территорию СНТ, которая затем увеличилась до 7,07 га (138 ­участков).

В своем иске Пензенское лесничество Минобороны называет участки сверх 4,8 га (выделенных в 1993 году) «самозахватом», отмечая, что 21 участок находится за пределами границ 1993 года, а еще 23 участка — частично выходят за эти пределы, и фактически все они «находятся на территории „запретная зона военного ­объекта“».

Заметим, что сейчас на землях, находящихся в ведении Пензенского лесничества Министерства обороны РФ, ничего нет. Все химсклады убраны, воинская часть выведена более пяти лет назад, зона, ранее запретная, теперь открыта для горожан. Сейчас правительство области ведет переговоры с Министерством обороны о передаче региону наряду с землями «31 арсенала» этого земельного участка, оставшегося от химскладов, и, как сообщает правительство региона, принципиальная договоренность по передаче земель уже достигнута.

Председатель СНТ «Дубрава» Николай Маслов утверждает, что «никакого самозахвата и быть не могло», все участки выделялись Министерством обороны в лице воинской части и официально оформлялись. Он заметил, что доступа к документам Минобороны у него нет, «однако военная прокуратура уже проверяла, и нарушений не нашла», а «сами границы СНТ официально оформлены, и проект межевания в 7,8 га утвержден администрацией Ульяновска 25 апреля 2017 года». «Кроме того, участки приватизированы, и это подтверждено решением суда. Как можно отобрать у человека собственность — землю, постройки, дома, если она получена законно?»— задается вопросом председатель.

Получить комментарии начальника Пензенского лесничества Минобороны РФ Евгения Ивакина не удалось. В его приемной „Ъ“ ответили, что «начальник никаких комментариев давать не будет», и попросили больше не звонить. На мобильном телефоне господин Ивакин также был недоступен в течение всего дня. Отсутствовала на месте и руководитель УЛХП МО Любовь Аландаренко.

Члены СНТ, которых пытаются лишить собственности, направили свои обращения в правительство РФ, губернатору региона, в областную прокуратуру и ФСБ.Поведение военного ведомства они считают «странным и необъяснимым», «особенно если учесть, что никаких химскладов там давно уже нет, а земли эти военными фактически брошены». «Все это странно — много лет их СНТ не интересовало, и вдруг, когда уже нет воинской части и земли планируют передать региону, военные начали выдвигать непонятные требования»,— заметил господин ­Маслов.

Впрочем, в правительстве региона надеются, что вопрос будет решен, но не на уровне пензенского ведомства, а на уровне самого Министерства обороны. По словам гендиректора АО «Имущественная корпорация Ульяновской области» (ей передана часть функций ликвидируемого Агентства госимущества) Сергея Мишина, он лично ведет переговоры с Минобороны. «Уже принято принципиальное решение о передаче земли, создана комиссия, которая в ближайшее время выедет на место, кроме того, до конца августа Минобороны статус запретной зоны обещает снять»,— сказал гендиректор, признав, что «вопрос угроз Пензенского лесничества остается актуальным, пока не будет оформлено официально решение о передаче земли». С чем связано упорство лесничества, гендиректор пояснить не смог. По информации „Ъ“, представители регионального правительства в понедельник намерены в суде заявить ходатайство о переносе рассмотрения до принятия решения о передаче земли.

Сергей Титов, Ульяновск