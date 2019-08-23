К Владимиру Купцову пришли из прошлого

Дочерняя компания Сбербанка — ООО «СБК Уран» — обратилась в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать банкротом главного федерального инспектора Самарской области и бывшего депутата Самарской губернской думы Владимира Купцова. Около пяти лет назад «СБК Уран» и Сбербанк из-за долгов судились со структурами ГК «Уран», бывшим крупным игроком регионального строительного рынка. Поручителем по кредитам ГК выступал господин Купцов. В рамках одного из дел банк взыскал с Владимира Купцова более 400 млн руб. По мнению экспертов, перспективы дела зависят от того, пытались ли кредиторы все эти годы принудительно взыскать с бывшего предпринимателя выигранные в суде ­суммы.

Дочерняя компании Сбербанка — ООО «СБК Уран» — обратилась в суд с иском о банкротстве главного федерального инспектора Самарской области и бывшего депутата Самарской губернской думы Владимира Купцова. Должность федерального инспектора по региону господин Купцов получил в начале марта, после того как ее оставил Сергей Чабан. «Владимир Купцов хорошо известен жителям Самарской области. Он родился в Куйбышеве и долгое время трудился в регионе в строительной отрасли, в 2011 году был избран депутатом регионального парламента, где возглавлял комитет по строительству и транспорту»,— сообщило после назначения областное правительство.

Господин Купцов ранее был совладельцем и руководителем структур группы компаний «Уран». При бывшем губернаторе Самарской области Владимире Артякове ГК была одним из крупнейших игроков строительного рынка региона и выигрывала госконтракты.

• ООО «Уран» (недействующее) зарегистрировано в 1998 году в Самарской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцами компании выступали Владимир Купцов, Николай Дворников и Александр Нисифиров. Владимир Купцов в начале нулевых занимал должность генерального директора организации. Финансовая отчетность «Урана» не раскрывается.

Подконтрольное «Урану» ООО «Русич» в 2011 году получило господрядов на сумму более 481 млн руб. Компания выступала генеральным подрядчиком строительства технопарка «Жигулевской долины». В 2013 году «Русич» обвинили в срыве сроков работ. В 2014 году контракт с компанией расторгли.

• ООО «Русич» (недействующее) зарегистрировано в 2006 году. Собственниками организации были Владимир Купцов, Николай Дворников, Антонина Купцова, Ольга Дворникова и Валерий Герасимов. Финансовая отчетность не опубликована.

Тогда же оказался невостребованным крупный проект «Урана» — 24этажный офисный центр на пл. Урицкого (Крымская площадь), в котором должны были разместиться областные власти. По инициативе действующего тогда главы региона Николая Меркушкина, областное правительство отказалось от переезда в новое здание. Теперь по планам там должен расположиться кассационный суд.

Сейчас «Русич» и другие структуры «Урана» находятся в процедуре банкротства. Согласно отчету конкурсного управляющего, общая сумма требований кредиторов «Русича» составляет около 2,8 млрд руб. Из них 2,7 млрд руб. требует Сбербанк. Банк также кредитовал ныне банкротящееся ООО «Славичстрой». В 2013 году финансовая организация в Железнодорожном районном суде потребовала взыскать с компании, а также поручителей ООО «Уран» и Владимира Купцова более 580 млн руб. задолженности по кредитному договору.

• ООО «Славичстрой» (недействующее) создано в 2001 году. В списке владельцев: Владимир Купцов, Николай Дворников, Антонина Купцова, Ольга Дворникова, Татьяна Кукаева, Андрей Горелов и Максим Борисов.

По решению суда, солидарно с «Урана» и господина Купцова взыскали более 160 млн руб. Лично бизнесмена суд обязал выплатить банку еще более 400 млн руб. Аналогичные дела рассматривались в Промышленном районном суде. Но исцом уже выступал «СБК Уран», получивший право требования долга от Сбербанка. В решениях суда суммы не указываются, но исковые требования удовлетворены. Получить комментарий от «СБК Уран» „Ъ“ не удалось — телефоны компании либо заняты, либо не ­отвечают.

Как поясняют юристы, решения районных судов в пользу «дочки» Сбербанка могут использоваться, в том числе, и как основание для подачи иска о банкротстве. По словам партнера фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, перспективы дела зависят то того, предъявляла ли компания за эти годы требование о принудительном исполнении судебного акта либо бездействовала. «Если такое требование не предъявлялось в течение трех лет с момента вступления решения суда в законную силу, то более такой судебный акт не может быть основанием для исполнительного производства или банкротства»,— говорит юрист. Как добавляет партнер юридической компании «Сотби» Владимир Журавчак, «возбуждение дела о банкротстве помимо экономического эффекта имеет еще эффект психологический, что зачастую сподвигает должников, не желающих именоваться банкротами, к переговорам с кредитором и погашению долга».

Алена Смирнова