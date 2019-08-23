ПНППК зарегистрировала выпуск облигаций на 1,5 млрд рублей

АО «ПНППК» раскрыло информацию о присвоении программе биржевых облигаций идентификационного номера. Данные об этом опубликованы на сайте раскрытия корпоративной информации «Интерфакса». Максимальная сумма номинальных стоимостей биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы биржевых облигаций, составляет 1,5 млрд руб. Максимальный срок их погашения составляет 3640 дней с даты начала размещения. Срок действия программы — 10 лет с даты присвоения идентификационного номера.

Ранее „Ъ-Прикамье“ сообщал, что Пермская приборостроительная компания решила выйти на рынок публичных заимствований, выпустив облигации на 1,5 млрд руб. В компании не раскрыли причину их выпуска, лишь заявили о намерениях инвестировать. Ранее сообщалось, что ПНППК собирается построить лесоперерабатывающий завод за 2,5 млрд руб.

«Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (АО ПНППК) — российская компания-производитель датчиков, элементов дистанционных передач, а также сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Основной акционер компании — гендиректор Алексей Андреев. Выручка в 2018 году — 5,3 млрд руб., чистая прибыль — 367,8 млн руб.