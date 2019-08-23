Игорь Николаев и полотенца

Независимые кандидаты в муниципальные депутаты, в частности глава штаба Алексея Навального в Петербурге и кандидат в МО «Светлановское» Даниил Кен, кандидат в МО «Екатерингофский» Александр Верещагин, обратили внимание на необычную активность некоторых чиновников в своих МО перед выборами. В частности, обнаружились закупки, которых в минувшие годы не было. Например, МО «Екатерингофский» запланировал около 50 экскурсий и приобрел около 1000 билетов на концерт группы СБПЧ (позднее группа от выступления отказалась), «Черная речка» тысячами скупает «наборы первоклассника» и полотенца, а «Дачное» уже договорилось с певцом Игорем Николаевым о концерте «по просьбам жителей». Кандидаты считают, что так муниципальные власти агитируют голосовать за своих выдвиженцев, используя бюджет. Эксперты соглашаются с этим, говоря, что подобные истории всплывают перед любыми выборами.

Наибольший резонанс вызвало приглашение администрации МО «Екатерингофский» на концерт группы СБПЧ, который должен был пройти 6 сентября, о чем рассказал господин Верещагин. Это якобы подарок жителям на День Екатерингофа, празднуемый 7 сентября. Как отмечают граждане, на которых он ссылается в своем аккаунте в Twitter, уже не первый год торжество проходит на день ранее. По случайному стечению обстоятельств, у главы округа Олега Смакотина день рождения именно 6 сентября. Вчера, 22 августа, стало известно об отказе группы от концерта. Артисты заявили, что не хотят участвовать в «политически окрашенном мероприятии».

Как выяснил “Ъ”, муниципалитет также сильно потратился на большое количество различных экскурсий, подарков, сувениров и мероприятий. Согласно порталу госзакупок, на следующий день после концерта пройдет праздничный карнавал. Тематика — «Приключения барона Мюнхгаузена». Потратить на него планируют 396 тыс. рублей, а организацией займется ООО «Карнавал». Кроме того, еще за 318 тыс. должны быть организованы восемь других мероприятий, обязанность возложена на тот же «Карнавал». 30 экскурсий планируется на развод мостов, в Кронштадт, Марьино и по другим популярным направлениям. В каждой группе, согласно техническому заданию, должно быть по 40 человек. Выполнит заказ ООО «Северо-Западный правовой центр», за что получит 1,7 млн рублей. ООО «Тан Трэвл» за 495 тыс. проведет еще 20 экскурсий. Эти экскурсии, как и мероприятия, начали проходить в середине августа, а завершатся 8 сентября, в день выборов муниципальных депутатов и губернатора Санкт-Петербурга. В 2018 году, согласно сайту госзакупок, за тот же период прошло всего девять экскурсий, на которые было израсходовано 180 тыс. рублей.

Муниципальная администрация также закупает мешки для сменной обуви со своим логотипом в количестве 1100 штук. Стартовая цена составляла 357 тыс. рублей, однако ООО «Сервиссклад» выиграло тендер, предложив за контракт всего 219 рублей. Подобных изделий в 2019 году муниципалы закупили всего 360 штук. Кроме того, запланировано раздать сувениров жителям на 438 тыс. рублей.

По указанному телефону «Сервиссклада» в ЕГРЮЛ и информационной системе «СПАРК-Интерфакс» (www.spark-interfax.ru) сообщили, что номер такой компании не принадлежит.

Ведущий юрист ЮАП Александр Лялин рассказал, что подобные сделки теоретически могут использоваться для отмывания бюджетных денег. «Очевидно, что цена 219 рублей не отражает даже затрат по себестоимости 1100 мешков для обуви. Оставшаяся сумма, вероятно, будет проведена по какой-нибудь другой мнимой сделке, которая не превышает сумму в 300 тыс. рублей, так как по закону их можно не публиковать в реестре. В итоге, если предположить, что все участники фиктивных сделок друг с другом связаны, то они могут вывести остаток от выделенных на этот контракт средств через более мелкие, которые никто не проверит»,— предполагает эксперт.

Муниципальное образование «Черная речка» занимается подготовкой раздачи 800 «наборов первоклассника», а также 4600 наборов махровых полотенец. Первый лот достался ООО «Чиллада» за 319 тыс. рублей. Подобных заказов администрация в 2018 году не делала. Тендер по второму запросу выиграло ООО «Славянский текстиль». Компания получит за поставку более 833 тыс. рублей. Начальная стоимость лота составляла 1,75 млн рублей.

Штаб Алексея Навального в Петербурге в лице его главы Александра Шуршева сообщал о закупке «наборов первоклассника» в МО «Народный». В ходе разбора этой ситуации выяснилось, что поставки осуществляются в восемь школ, в которых работают директорами, заместителями директора и методистами семь кандидатов в муниципальные депутаты от «Единой России». В пяти школах округа расположены 14 участковых избирательных комиссий, члены c правом решающего голоса которых — другие работники школ. Они находятся в прямом подчинении кандидатов, что запрещено ст. 29 67-ФЗ («Об основных гарантиях избирательных прав»). После жалобы активистов с выборов снялась директор школы № 338 Вера Брюховецкая. Полномочия ее подчиненных в избиркомах были приостановлены.

Муниципалитет «Дачное» приглашает жителей округа на концерт заслуженного деятеля искусств России Игоря Николаева в ДК им. Горького. Активист Даниил Кен в своем аккаунте в Twitter выразил мнение, что это похоже на подкуп избирателей. Он также отметил, что муниципалитет проводит 42 экскурсии в период с 3 августа по 6 сентября, а на протяжении июня и июля их было всего 15. Данные о проведении экскурсий опубликованы на официальном сайте МО. На сайте госзакупок отсутствуют данные о выборе в 2019 году подрядчика на данный вид услуг через конкурсную процедуру.

Подобное происходит и в других муниципалитетах. В частности, ООО «Хорошее настроение» организует для МО «Дворцовый округ» праздник, посвященный Дню знаний, за 325 тыс. рублей. При этом в 2018 году заказов на подобные мероприятия не поступало.

Политолог и доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что независимые кандидаты правы в своем мнении насчет возможного подкупа избирателей. «В любом случае, когда избиратели получают то, что они должны были купить, это можно назвать подкупом»,— полагает эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников утверждает, что с точки зрения закона подобные действия не являются подкупом. «Это труднодоказуемая ситуация. Проходят мероприятия, на которых участникам дарят подарки, поэтому прямого подкупа нет. Здесь никак нельзя проконтролировать, как проголосовали люди, получившие эти подарки. Это скорее использование служебного положения для агитации. Происходит подобное повсеместно, но прямым подкупом это считать нельзя»,— сообщил господин Солонников.

Олег Дилимбетов