Южная Корея перестает передавать Японии разведданные о КНДР

Южная Корея не будет продлевать договор с Японией, который обеспечивал обмен разведданными, сообщает Reuters со ссылкой на замначальника управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гына. Соглашение должно было быть автоматически продлено в грядущую субботу, однако Сеул счел, что в сложившихся обстоятельствах оно больше не отвечает национальным интересам страны. Официальное уведомление Токио должен получить в ближайшие дни.

Сам договор между двумя странами был заключен в 2016 году. Он предусматривает обмен информацией о ракетных угрозах со стороны Северной Кореи. Однако за последние месяцы отношения между Южной Кореей и Японией резко ухудшились. В ответ на многочисленные попытки Сеула взыскать с японских компаний компенсации за использование корейского рабского труда во время Второй мировой войны, Токио ввел ограничительные меры на поставки в Южную Корею важнейших компонентов сотовых телефонов. После этого стороны обменялись взаимными санкциями.

После заявления господина Ким Ю Гына МИД Японии вызвал посла Южной Кореи, чтобы вручить ему ноту протеста.

Кирилл Сарханянц