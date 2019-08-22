В Краснодаре начался первый в России суд по делу о нежелательной организации

Ленинский суд Краснодара провел предварительные слушания по уголовному делу в отношении детского врача Яны Антоновой, обвиняемой по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности нежелательной иностранной или международной неправительственной организации). Защита заявила ходатайство о возврате дела прокурору, сообщили “Ъ” адвокаты Александр Валявский и Илья Новиков. Дело активистки «Открытой России» Антоновой — первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ, поступившее в суд.

Обвинение приводит три эпизода административных правонарушений, в которых была признана виновной Яна Антонова. В июне 2017 года во время митинга в Краснодаре женщина развернула флаг «Открытой России». В феврале 2019 года Яна Антонова участвовала в организации экологического семинара, на котором использовалась символика «Открытой России». В марте 2019 года госпожа Антонова разместила на своей странице в сети Facebook видеоролик о нехватке школ в Краснодаре из группы «Открытая Россия — Краснодарский край».

Защита настаивает на том, что объективная сторона преступления отсутствует: уголовная ответственность по ст. 284.1 УК РФ наступает лишь в отношении лица, которое привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года. «Первое правонарушение было совершено 21 июня 2017 года, второй раз за аналогичное правонарушение Яна Антонова была привлечена по истечении года, 19 февраля 2019 года, следовательно, первое правонарушение незаконно включено в обвинительное заключение и не может учитываться как признак преступления,— считает адвокат Александр Валявский.— Последний раз Антонова была привлечена к административной ответственности 11 марта 2019 года, когда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, после этой даты подзащитная никаких действий, направленных на участие в нежелательной организации, не совершала».

Анна Перова, Краснодар