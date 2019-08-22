Дело братьев Магомедовых уложили почти в тысячу томов

Следователи закончили работу над делом братьев Магомедовых. Теперь фигуранты будут знакомиться с его материалами, а это почти тысяча томов. Владелец группы «Сумма» Зиявудин и его брат Магомед находятся под арестом с марта 2018 года. Их обвиняют в мошенничестве, растрате и организации преступного сообщества. По версии следствия, ущерб от их действий составил 11 млрд руб. Подробности — у Владимира Расулова.

31 марта 2018года бизнес-сообществу пришлось поволноваться. Именно в этот день Тверской суд Москвы отправил за решетку Зиявудина и Магомеда Магомедовых. За то время, что проходило следствие по этому делу, подробностей выяснилось не очень много. Братьев обвинили в хищениях у Федеральной сетевой компании, в ходе строительства аэропорта Храброво и стадиона «Арена Балтика» в Калининграде, при работах на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, а также в выводе активов из «Объединенной зерновой» компании и хищениях при строительстве Чуйского тракта в Новосибирской области. Теперь к этому добавилось еще два эпизода, а ущерб вырос более чем в четыре раза — с 2,5 до 11 млрд руб. Братьям неоднократно продлевали арест, а те, в свою очередь, просили отпустить их из СИЗО. На свободе они могли бы принести больше пользы, заявил на одном из заседаний Зиявудин Магомедов: «По существу дела хочется сказать, что это такой тотальный оксюморон, вся логика обвинений зыбкая и лживая — нечего нам делать в этом “Лефортово”. Хороший изолятор, чистенький, безупречный персонал, но, я полагаю, что любая другая мера пресечения — залог, подписка о невыезде, домашний арест — будет более релевантной».

Теперь, когда расследование закончено, братья Магомедовы приступят к изучению своего дела, а это почти тысяча томов. И туда могут добавиться другие доказательства, правда, если этого захочет защита, говорит управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев: «Следствие завершено. Либо прокурор отправит это на дополнительное расследование, либо они примут решение о продления срока следствия и содержания под стражей. Но если предельные сроки содержания под стражей истекли, то их освободят, и они будут находиться под другой какой-то мерой пресечения.

Только по ходатайству адвокатов могут быть добавлены новые доказательства в материалы дела по результатам ознакомления».

В сентябре братья Магомедовы по закону могут рассчитывать на выход из СИЗО: истекает предельный срок содержания под стражей. Не исключено, что следователи решили предъявить им окончательное обвинение именно сейчас, поскольку в этом случае снова можно будет оставить бизнесменов в изоляторе, говорит председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе: «Технически и теоретически должны поменять меру пресечения, но здесь, скорее всего, будет по-другому, и срок стражи под ознакомление с обвинением будет продлен, тем более там расширяется обвинение, присоединяются новые эпизоды. Пока будут знакомиться со старыми, будут им подбрасывать новые, и технически на полгода-год могут и эту песню растянуть».

Выйти из-под ареста Зиявудину и Магомеду Магомедовым не помогли даже многочисленные поручительства, в том числе от известных деятелей культуры России. А весной прошлого года глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин просил генпрокурора Юрия Чайку проверить обоснованность претензий к братьям, а также смягчить им меру пресечения. Но, судя по всему, письмо главы РСПП эффекта не возымело. На одном из заседаний Магомед Магомедов даже заявил суду, что это преследование отправляет черную метку другим российским бизнесменам. По его словам, все идет к тому, чтобы предприниматели уезжали из страны.

Зиявудин Магомедов в прошлом году занимал 81-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Тогда он владел состоянием в $1,2 млрд. В этом году оно сократилось до $550 млн и владелец группы «Сумма» опустился на 185-ю строчку.