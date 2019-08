10 альбомов августа

The Membranes What Nature Gives... Nature Takes Away

Худощавого панка предпенсионного возраста по имени Джон Робб нередко можно увидеть на разного рода музыкальных конференциях и паблик-токах в качестве журналиста-интервьюера. Он идеально ориентируется как в истории рок-музыки, так и в современной музыкальной индустрии. В России красиво издан его фундаментальный труд «Панк-рок. Устная история». Робб в наших краях частый гость, но мало кто, на самом деле, слышал музыку его группы The Membranes. Этим летом вышел ее девятый студийный альбом, он же — третий после паузы в четверть века. Авторитет The Membranes сложно переоценить, достаточно сказать, что их ранний нойз-рок высоко ценили Sonic Youth и Big Black. Альбом «Природа дала, природа взяла» укоренен в панк-роке, который музыканты оттюнинговали при помощи оркестровых аранжировок и хора из 20 человек. Джон Робб и его товарищи, как принято говорить, поднимают в своем творчестве серьезные темы, в альбоме не так много скоростных номеров, но при этом в основе лежит абсолютно аутентичный панк-грув, проникающий под кожу.

Куртки Кобейна Куртки Кобейна

Несмотря на особое внимание музыкантов «Би-2» к актуальному зарубежному звуку и качественной студийной работе, их основные записи, а также сайд-проекты «Нечетный воин» и «Куртки Кобейна» ощущаются как вещи, ориентированные на русскоязычного слушателя. Может быть, дело в лирике Михаила Карасева. И коллабораторы, которых «Би-2» привлекают к своим авантюрам,— это люди с узнаваемым русским почерком. На только что вышедшем альбоме «Курток Кобейна» играет первый барабанщик аж самой группы Nirvana Чад Ченнинг («No order»). Но уже Brainstorm и даже Brazzaville («Dasha, pls») воспринимаются, как свои, местные. Среди неожиданных союзников — Леонид Агутин («Люди на эскалаторах»). Еще один новый персонаж в круге «Би-2» — Глеб Колядин из прог-группы Iamthemorning («Молитвы мертвых»), похоже, это вообще самый актуальный из появившихся на альбоме музыкантов. Не очень убедил семпл c голосом Бориса Гребенщикова в той же песне. Если «Нечетный воин» был ориентирован на баллады и sadcore, то сильная сторона «Курток Кобейна» — русское диско здорового человека.

Fever 333 Strength In Numb333rs

Новая калифорнийская хардкор-супергруппа Fever 333 уже успела побывать в России — к восторгу поклонников альтернативной музыки разных поколений. В ее состав входят вокалист Джейсон Аарон Батлер из Letlive, гитарист Chariot Стивен Харрисон и барабанщик группы Night Verses Арик Импрота. Меломаны, чей вкус сформировался в 2000-е, следят за Fever 333 благодаря эпизодическому участию в записях и концертах Трэвиса Баркера из Blink-182 и Джона Фельдмана из Goldfinger. Группе всего два года, но на ее счету уже есть номинация на Grammy. В России Fever 333 обеспечено большое гастрольное будущее. Во-первых, материал, представленный на дебютном альбоме, стопроцентно соответствует здешним вкусам. Страна, в которой Linkin Park — чуть ли не национальные герои, будет любить Fever 333 всегда, и здесь стоит отметить, что рэповая сторона этой группы гораздо сильнее мелодической. Во-вторых, Стивен Харрисон покорил сердца москвичей, когда во время выступления на фестивале Park Live забрался с гитарой на крышу сцены. Возможно, именно по этому кадру мы будем вспоминать фестивальное лето 2019-го.

Бакей Extra

Белорусский рэпер Бакей (настоящее имя — Владислав Бельмач) еще год или два назад активно ездил по фестивалям в качестве молодого артиста и радовал не столько текстами и аранжировками, сколько сценической прытью и остроумным конферансом. За последние полтора года он завалил слушателей релизами и на глазах вырос как поэт и аранжировщик. EP «Extra» — это всего шесть песен, но удовольствие получаешь, как от целого полноформатного альбома. На старте EP неизбежны ассоциации с Антохой МС и приятно удивляет почтение к Beastie Boys. Но по мере развития событий в аранжировках появляются клавишные, свойственные самым массовым поп-стилям, к поющему центральному персонажу присоединяются девушки-вокалистки, а в текстах обнаруживаются совершенно неожиданные решения. Послушайте хотя бы песню «Навигатор», в которой главный герой видит себя GPS-навигатором, и при этом в вокальных партиях проступают неожиданные фольклорные обертона. Если вы не успеваете за отечественными фрешменами, сменяющими друг друга, как в калейдоскопе, посмотрите, что происходит у соседей-белорусов. Там очень интересно.

Перри Блейк Songs Of Praise

Ирландец Перри Блейк — из тех певцов, которых не видно на поверхности музыкальной индустрии, но которые неизменно обнаруживаются в плейлистах романтичных барышень в разных точках планеты. Сложно понять, как его музыка доходит до публики. По меркам нынешнего перенасыщенного информацией времени мы не знаем о нем вообще ничего. Перри Блейк проходит под радарами, минуя чарты, YouTube и телеэфир, и попадает прямо в девичьи спальни и кальянные комнаты. Его альбом «California» (2002) стал одной из записей, которые стоит приводить в пример каждый раз, когда спрашивают, что такое даунтемпо. «Songs Of Praise» — первый диск Перри Блейка за 13 лет. Его музыка только на первый взгляд целиком из славных 1980-х. Да, в ней много синтетики и романтики, а Брайан Ферри — первое, что приходит в голову, когда слышишь голос певца. Но за 13 лет Перри Блейк услышал и написал много самой разной музыки, а также обзавелся новыми студийными девайсами. На «Songs Of Praise» церковный хор соседствует с бодрым электропопом, вокодер превращает нежный голос певца в пробирающий до позвоночника потусторонний шепот, а финальная песня «Charlie Chaplin» оказывается щемящей широкоформатной балладой с арфами.

Батыр Осень

Первый вокалист славной группы A’Studio Батырхан Шукенов покинул ее в 2000 году и прожил 15 лет, исполняя разную музыку на разных языках и оставаясь серьезным авторитетом для всей отечественной эстрады. Музыкантов A’Studio на постсоветских территориях вообще всегда ценили за профессионализм, эрудицию и нестандартную систему музыкальных ориентиров. А Батырхан Шукенов вдобавок обладал легко узнаваемым вокальным тембром. Все эти годы от него ждали прорыва, но большой хит так и не случился. Этим летом, спустя четыре года после смерти певца, в Казахстане переиздали под одной обложкой все его сольные альбомы, включая последний, работу над которым он не закончил. Треки для него доделывались студийными музыкантами, имевшими в распоряжении вокальные дорожки восьми песен. Продюсерами пластинки стали Владимир Осинский и Павел Есенин. По большей части «Осень» — вполне стандартная, местами даже ресторанная поп-музыка без особых откровений, но есть одна вещь, которая выбивается из общего ряда: поп-джазовая «Ветер не в счет». С надеждой в стихах и горечью в голосе.

Второй этаж поражает Крайности

«В пятницу вспоминаем старые песни»,— пишут в анонсе своего выступления музыканты, которых, кажется, едва начал узнавать относительно массовый слушатель. Между тем «Крайности» — уже второй альбом московской группы «Второй этаж поражает». Первый, «Кто-то где-то», признал лучшим альбомом 2018 года популярный VK-паблик «Родной звук» (145 тысяч подписчиков). «Второй этаж поражает» обошли Монеточку, «Лауд», GONE.Fludd и Cream Soda, причем впервые таким образом была отмечена не хип-хоповая группа. Не иначе, в модном интернет-подполье что-то меняется. «Крайности» — обаятельный, перспективный и, естественно, русскоязычный постпанк. Переход молодых музыкантов на родной язык — не новость, но «Второй этаж» — это еще и вполне доступный музыкальный язык в диапазоне от The Police до Twin Shadow, для его понимания и старшему поколению слушателей не требуется переводчик. Абсолютный хит — «Не удивляйся» с неожиданным роялем и скрежетом пальцев по струнам. Легкая, текучая подача — редкость среди молодых групп, а музыканты «Второго этажа», кажется, родились с этим талантом в крови.

Funki Porcini Studio 59

В 1990-е годы английский продюсер Джеймс Брэдделл выпустил под именем Funki Porcini сенсационные альбомы «Hed Phone Seх» и «Love, Pussycats And Carwrecks», которые перевернули представления молодых меломанов о модной музыке. Альбомы продавал рекорд-лейбл Ninja Tune, что гарантировало новому проекту прямое попадание в аудиторию: если эту небыструю, перекатывающуюся от семпла к семплу музыку выпустил Ninja Tune, значит, за ней будущее. В бывшем СССР альбомы Funki Porcini предвосхитили моду на лаунж, пришедшую в конце десятилетия. Это сейчас саксофонные семплы и фрагменты старых радиопередач, нанизанные на слегка изломанный бит, в одно ухо влетают, в другое вылетают — для кофеен такое пишут тоннами. А для своего времени Джеймс Брэдделл был новатором. Альбом «Studio 59» записан Джеймсом Брэдделлом во Франции, на обложке — космонавты, но навязчивого «космического» звучания в нем нет, как, впрочем, и французского. Есть фирменное ощущение ретро, есть растянутый во времени и в пространстве бит, то усыпляющий, то, напротив, бодрящий, но ровно настолько, чтобы рука не устала держать чашку кофе и сигарету. Кстати, 59 — это возраст автора.

Муся Тотибадзе Мальчик

Муся Тотибадзе — актриса и певица из большой художественно-артистической семьи, дочь известного московского живописца, плоть от плоти столичной богемы. Клипы ей снимают Григорий Константинопольский и Григорий Добрыгин, в кадре — Сергей Полунин и Александр Гудков. Муся Тотибадзе позволяет себе делать огромные паузы между релизами и вообще живет совсем не как певица, которой нужно «набирать аудиторию», «выдавать контент» и «разгонять соцсети». Судя по концертам, которые Муся Тотибадзе давала этим летом в поддержку дебютного альбома «Мальчик», она и сама еще не определилась, кем хочет быть. То ли Пугачевой, то ли Рошин Мёрфи. То ли петь Ветлицкую, то ли колдовать над семплерами, а лучше всего — все сразу. При этом стопроцентных удач на «Мальчике» нет, все это скорее заявки на будущие достижения. За исключением «Останусь с тобой» из репертуара той же Ветлицкой — этот кавер молодая певица исполняет на концертах вторым номером, что тоже не свидетельствует о ее уверенности в своих силах. И, несмотря на все сказанное — или в качестве подтверждения всего сказанного,— на презентацию «Мальчика» собралась полная «Стрелка», а на фестивалях песни Тотибадзе люди пели хором. Москва — удивительный город.

Slipknot We Are Not Your Kind

Старые фанаты группы Slipknot не спят с самого 9 августа, когда вышел в свет пятый студийный альбом классиков ню-метала и хардкора. Они обсуждают новых музыкантов группы и их новые маски — известно, что Slipknot выступают в масках, и точно так же известно, кто за ними прячется. С тем же жаром спорят на предмет того, как повлиял на звук Slipknot сольный проект вокалиста Кори Тейлора Stone Sour. Тем временем в кратчайшие сроки «We Are Not Your Kind» занял первые места в чартах Великобритании и США. Такого с группой не случалось очень давно. Для человека, оставившего Slipknot в 2000-х и продвинувшегося в своих музыкальных пристрастиях дальше, нежели барабанная молотилка с мелодичными распевами, «We Are Not Your Kind» — всего лишь повод воскликнуть: «А так еще играют?» Для тех же, кто не застал славные времена альбома «Iowa» (2001), пластинка может стать первым шагом на пути знакомства со стадионной нервно-паралитической рок-музыкой. В любом случае концерты остаются лучшим способом коммуникации со Slipknot, нужно только дождаться их гастролей в России.