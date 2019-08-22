Защита Яны Антоновой попросила суд вернуть ее уголовное дело в прокуратуру

В Краснодаре прошли предварительные слушания по уголовному делу гражданской активистки Яны Антоновой, обвиняемой по 284.1 УК РФ (осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации). Защита заявила ходатайство о возврате дела в прокуратуру, сообщили “Ъ-Юг” адвокаты Александр Валявский и Илья Новиков.

Дело активистки «Открытой России» Яны Антоновой – первое в России уголовное дело по ст. 284.1 УК РФ, переданное для рассмотрения в суд. Детский врач Яна Антонова в июне 2017 года во время массового мероприятия в Краснодаре развернула флаг «Открытой России». В феврале 2019 года она участвовала в организации экологического семинара, на котором также использовалась символика «Открытой России». Затем Яна Антонова разместила на своей странице в сети Facebook видеоролик из группы «Открытая Россия – Краснодарский край» о нехватке школ в Краснодаре, на странице была ссылка на сайт организации, который заблокирован в РФ. По каждому из этих событий в отношении активистки был составлен административный протокол. Таким образом, она была привлечена к ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ нежелательной иностранной или международной неправительственной организации) 21 июня 2017 года (вступило в силу 13 октября того же года).

«Второй раз за аналогичное правонарушение Яна Антонова была привлечена по истечении года, 19 февраля 2019 года, следовательно, первое правонарушение незаконно включено в обвинительное заключение и не может учитываться, как признак преступления. Последний раз Антонова была привлечена к административной ответственности 11 марта 2019 года, когда решение суда первой инстанции вступило в законную силу, после этой даты подзащитная никаких действий, направленных на участие в нежелательной организации, не совершала», – сообщил Александр Валявский. Защита настаивает на том, что объективная сторона преступления отсутствует – уголовная ответственность по 284.1 УК РФ наступает лишь в отношении лица, которое привлекалось к административной ответственности за аналогичное деяние два раза в течение одного года.

Анна Перова, Краснодар