Коммерсанты недовольны дизайн-кодом вывесок в Нижнем Новгороде

На седьмой встрече главы города Владимира Панова с предпринимателями несколько представителей розничной торговли пожаловались на ужесточившиеся требования к вывескам: с декабря 2018 года мэрия внедряет на центральных улицах единый дизайн-код с определенными цветовыми решениями. Вывески также запрещено изготавливать на баннерной ткани, введен еще ряд правил, соблюдение которых фиксирует Рекламная служба Нижнего Новгорода.

Владелец часового салона «Женева» на ул. Белинского и кафе «Рамзес» на ул. Варварской выразил возмущение, заявив, что чиновники прессуют бизнес, и он с помощью прокуратуры признал действия инспектора АТИ незаконными. На суровость новых требований к вывескам, штрафы и предписания АТИ жаловались некоторые индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, а также представитель сети магазинов «Фермерский дворик». Владимир Панов заметил, что АТИ города еженедельно фиксирует около 2 тыс нарушений в сфере благоустройства и наружной рекламы, но большинство из них обоснованны, и лишь 100-200 замечаний контрольных органов оспариваются в судах. Тем не менее, мэр пообещал подумать над возможностью корректировки муниципальных требований к внешнему виду вывесок и конструкций наружной рекламы. Владимира Панова, который пришел на встречу в Торгово-промышленную палату простуженным, предприниматели по просьбе бизнес-омбудсмена решили вопросами долго не мучать и отпустили его через час. В свою очередь глава города пообещал не быть снисходительным к своим подчиненным, если они нарушают законные права бизнеса.

Иван Сергеев