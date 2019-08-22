К 2022 году на трассе «Скандинавия» в Ленобласти построят новый мост через Вуоксу

Дорожные строители приступают к капитальному ремонту автомобильного моста через реку Вуоксу на 36-м км автодороги Выборг – Светогорск, входящей в состав трассы А-181 «Скандинавия». В рамках капремонта на объекте фактически будет построена новая переправа протяженностью 204,9 м, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Существующий мост был построен в 1976 году. В настоящий момент сооружение уже не отвечает современным нагрузкам — здесь до 40 км/ч ограничена скорость движения, а также введен запрет для проезда грузовиков с максимальной нагрузкой на ось свыше 9 тонн.

К концу этого года на объекте должны возвести временную автомобильную переправу, а новый мост через Вуоксу планируется построить до декабря 2021 года.