В Ростове экс-полицейского будут судить за покушение на мошенничество

Первомайский районный суд Ростова рассмотрит дело бывшего оперуполномоченного отделения № 9 по борьбе с преступлениями коррупционной направленности ОЭБ и ПК УМВД России по городу, обвиняемого по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенного лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, зимой 2018 года обвиняемый узнал, что в отношении председателя правления СНТ «Удача» Андрея Федосеева возбуждено уголовное дело. Полицейский предложил мужчине договориться с судом о назначении наказания, не связанного с лишением свободы. За это председатель правления должен был передать земельный участок другу полицейского.

В итоге председатель не успел передать документы на землю, поскольку суд признал его виновным в покушении на мошенничество и назначил 1,5 года колонии общего режима, и в тот же день Федосеев был взят под стражу в зале суда.

Кристина Федичкина