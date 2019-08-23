ПСБ банк увеличил ипотечный портфель в Свердловской области более чем на 30% с начала года

Уральский филиал ПСБ банка за первое полугодие 2019 года увеличил ипотечный портфель более чем на 30%, до 3,28 млрд руб., и вошел в региональный топ-5 банков по объему выдач ипотеки (по данным ИА «БанкИнформСервис»).



Сандалов Антон, руководитель Ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге:

— В первом полугодии мы выдали 579 ипотечных кредитов на сумму 1154,8 млрд руб. Средняя ставка в первом полугодии 2019 года в ПСБ составила 9,68%. Такой рост мы связываем с тем, что ПСБ предлагает привлекательные условия по ипотечным программам на рынке, так и с увеличением доли ипотечных кредитов, оформляемых по программам государственной поддержки, в том числе военной ипотеки.

В августе мы снизили ставки по программам ипотечного кредитования в среднем на 0,6 процентных пункта. На сегодняшний день самая низкая ставка по ипотеке ПСБ — 8,7% годовых. Такая ставка доступна по кредитам на покупку квартиры в новостройке на сумму от 3,5 млн руб. в Екатеринбурге и Свердловской области. Ставка действует для кредитов с первоначальным взносом 15% в рамках акции до 31 августа. Кроме того, ПСБ предлагает очень привлекательные условия по госпрограмме «Семейная ипотека» — теперь ставка снижена до 4,65% годовых. Процентная ставка зафиксирована на весь срок кредитования.

По данным Уральского ГУ ЦБ РФ, всего за первое полугодие 2019 года в Свердловской области выдано 19 285 ипотечных кредитов на сумму 38,4 млрд руб.

Информация об условиях кредитования ПАО «Промсвязьбанк»: ставка фиксированная на весь период – от 8,7%, первоначальный взнос от 15% от стоимости квартиры, ставка применяется при сумме кредита от 3,5 млн. рублей. Сумма кредита от 500 000 до 20 000 000 рублей. Срок кредитования от 36 до 300 месяцев. Кредитование по программе с государственным субсидированием "Семейная ипотека осуществляется на следующих условиях: ставка фиксированная на весь период – от 4,65%, первоначальный взнос от 20%до 80% от стоимости квартиры. Возможны сделки с учетом денежных средств материнского (семейного) капитала (далее – МСК) в качестве части первоначального взноса. Сумма кредита от 500 000 до 6 000 000 рублей. Срок кредитования от 36 до 300 месяцев. Для всех ипотечных программ комиссия за выдачу кредита и рассмотрение заявки отсутствует. Досрочное погашение (полное/частичное) в ПАО «Промсвязьбанк» без ограничений по сумме, без штрафов и моратория. Страхование до оформления собственности - риск утраты жизни и трудоспособности, после оформления - риск утраты (гибели) или повреждения приобретаемой квартиры в любой страховой компании, аккредитованной банком по тарифам страховой компании. Возможны дополнительные расходы: при использовании безналичной формы расчета/при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора купли-продажи/договора долевого участия, закладной; расходы на услуги нотариуса.