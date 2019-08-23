К «Алисе» прилетит SOVA

«Лаборатория Наносемантика» Игоря Ашманова и Натальи Касперской получит от государства более 300 млн руб. на разработку платформы для запуска голосовых ассистентов SOVA. В ближайшие полгода проект также рассчитывает привлечь частные инвестиции. Платформа может составить конкуренцию уже разработанным в России голосовым ассистентам, но ее применение будет ограниченным, считают эксперты.

Проект создания открытой голосовой операционной системы для разработки голосовых помощников SOVA (Smart Open Virtual Assistant), запущенный «Лабораторией Наносемантика» совместно с компанией «Нейросети Ашманова», получит финансирование от Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), сообщили “Ъ” в пресс-службе Российской венчурной компании (РВК). Фонд основан РВК в 2016 году и формируется за счет бюджетных субсидий, всего на реализацию проектов НТИ в 2019 году выделено 6,2 млрд руб.

Основные инвесторы «Лаборатории Наносемантика» — Игорь Ашманов и Наталья Касперская (согласно Kartoteka.ru, владеет 42,3% компании), гендиректор — Станислав Ашманов (владеет 36%). Компания разрабатывает виртуальных собеседников и диалоговые системы для бизнеса с 2003 года. В числе ее клиентов Сбербанк, Тинькофф-банк, МТС, «Вымпелком», Yota, «Триколор» и др.

Общая стоимость проекта составит около 400 млн руб., Фонд поддержки НТИ выделит более 300 млн руб., рассказал “Ъ” Станислав Ашманов. По его словам, в ближайшие полгода планируется привлечь дополнительные частные инвестиции, переговоры ведутся с тремя венчурными фондами и одним частным инвестором. Проект будет реализован в формате консорциума с привлечением вузов МФТИ, МГУ и ДВФУ, первые результаты должны быть представлены в первой половине 2020 года.

Предполагается, что с помощью SOVA можно будет создать голосового или текстового ассистента и встроить его в робота, гаджет, автомобиль, колл-центр, на сайт или в мобильное приложение. «Мы принципиально не разрабатываем голосового ассистента, так как не решаем задачу дистрибуции, а делаем платформу с открытым кодом, на основе которого любая компания может сделать собственного ассистента»,— пояснил господин Ашманов.

SOVA может составить конкуренцию разработчикам популярных голосовых ассистентов, дав доступ к быстрому построению собственных и снизив стоимость их разработки для малого и среднего бизнеса, полагает директор технологической практики в риск-консалтинге КПМГ в России и СНГ Сергей Вихарев. Голосовых ассистентов в России разрабатывают «Яндекс», Mail.ru Group и Тинькофф-банк. Разработка «Алисы» «Яндекса» стоила 1 млрд руб., сообщал Telegram-канал «Нецифровая экономика» со ссылкой на «дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта, разработанную Сбербанком. В «Яндексе» не ответили на запрос “Ъ”, в Сбербанке отказались от комментариев.

Голосовые технологии востребованы, подтверждает представитель Тинькофф-банка, но разработка SOVA сопряжена с множеством технических моментов. «Недостаточно собрать большой дата-сет для обучения, распознавания и синтеза речи, требуется также инфраструктура. TCS Group потратила на суперкомпьютер "Колмогоров" более $1 млн, а на разработку собственных голосовых технологий — около 80 млн руб.»,— сообщили в банке.

В Центре речевых технологий (ЦРТ; контролируется Сбербанком) подтверждают «серьезный тренд на создание голосовых помощников». Основные направления сейчас — умные колонки и другие гаджеты, главная задача которых продвижение экосистемы производителя, и узкоспециализированные помощники, которые корпорации используют для автоматизации общения с клиентами, отмечают в ЦРТ. SOVA предусматривает как раз создание специализированных ассистентов, которые могут решать только определенный набор задач, указывает вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова. Возможности таких помощников, отмечает она, ограничиваются навыками для работы с продуктом, в который они интегрированы, что сужает области применения.

Юлия Тишина