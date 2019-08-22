В Ростове экс-бухгалтера школы № 22 будут судить за хищение 2,7 млн рублей

Бывшего главного бухгалтера школы № 22 Пролетарского района Ростова-на-Дону будут судить по ч. 4 ст. 159 и ч. 1 ст. 292 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере и служебный подлог). об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, обвиняемая с 2016 по 2018 год похищала деньги, принадлежащие управлению образования Ростова. Сумма ущерба составила более 2, 7 млн руб. Кроме того, бухгалтер вносила в платежные поручения и реестры заведомо ложные сведения.

Уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова, женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Кристина Федичкина