В Новоуральске запустили первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер

Первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер создали и запустили в эксплуатацию в НПО «Центротех» (предприятие топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске). Разработка – результат совместной работы Уральского электрохимического комбината (УЭХК), АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий и научных институтов госкорпорации «Росатом». Их усилия объединил отраслевой интегратор ООО «Русатом — Аддитивные технологии», рассказал на пресс-конференции генеральный директор УЭХК Александр Белоусов.

По его словам, УЭХК в 2015 году подписали соглашение с министерством образования и науки РФ. «Наш комбинат выступил соинвестором в разработке отечественного 3D-принтера. Аналогов этих принтеров в нашей отрасли пока нет. Ученые и разработчики из московских институтов совместно с нашими учеными сконструировали его»,– сказал господин Белоусов. По его словам, в конце прошлого года УЭХК получил образец и транспортировал его из Москвы на свою промышленную площадку.

Двухлазерная система позволяет увеличить производительность при печати изделия на 60%. Возможность одновременного использования двух лазеров позволяет применять один из них для различных технологических приемов, которые улучшат характеристики материалов. В полипорошковом принтере система регенерации порошков позволяет параллельно с процессом печати разделять два типа порошков с различным фракционным составом и возвращать регенерированный порошок в установку печати. Такая технология позволяет использовать меньше порошка, что снижает себестоимость изделий.

ООО «РусАТ» направил в НПО «Центротех» более двадцати заявок на изготовление изделий по технологии лазерного сплавления и печать стандартных образцов из никелевого сплава. По внутреннему заказу идет отработка технологии печати фланца электрохимического генератора. По заказу ООО «РусАТ» началось сборочное производство 3D-принтеров в НПО «Центротех». Первые машины планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации «Росатом» до конца 2019 года.

Елена Горшкова