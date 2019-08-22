Татарстанская компания нанесла ущерб окружающей среде почти на 3 млн рублей

В Азнакаевском районе Татарстана нефтедобывающая компания (ее название не указывается) нанесла ущерб окружающей среде более чем на 2,7 млн руб., говорится в сообщении татарской природоохранной межрайонной прокуратуры.

Нарушение удалось выявить во время прокурорской проверки с привлечением специалистов минэкологии республики. Они установили, что недалеко от поселка Актюбинский из-за порыва водовода нефтедобывающего предприятия произошел разлив технологической жидкости с нефтепродуктами. В результате была загрязнена почва на площади 5,3 тыс. кв.м. Ущерб окружающей среде превысил 2,7 млн руб.

Предприятие привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча земель) и ст. 8.5 КоАП РФ (несвоевременное предоставление достоверной экологической информации). Юрлицо оштрафовали на 60 тыс. руб. Также ему пришлось возместить нанесенный ущерб. После вмешательства прокуратуры земельный участок рекультивирован, отходы утилизированы.

"Ъ-Казань"