Орловщина пересчитала кадастровую стоимость на часть участков промназначения

В Орловской области после публикации предварительных результатов кадастровой оценки земель промышленности, вызвавших недовольство предпринимателей, БТИ существенно снизило кадастровую стоимость таких участков в Орле, Ливнах и Мценске, следует из сообщения пресс-службы Орловского облсовета. Расчетное значение кадастровой стоимости этой категории земель составило в среднем по области 141 руб. за 1 кв. м, таким образом рост составил 51% (в 1,5 раза). Стоимость объектов коммерческого назначения выросла в 1,29 раз. В «Опоре России», в частности, сделали вывод, что больше всего подорожали объекты капитального строительства в категории коммерческой недвижимости, а это может спровоцировать рост цен (предприниматели будут вынуждены их поднимать, чтобы не обанкротиться). По словам директора БУ ОО «Межрегиональное БТИ» Сергея Подрезова, организацией на текущий момент принято 755 замечаний на 785 объектов. БТИ старается все результаты привести к приемлемым рыночным значениям и достигнуть оптимальной кадастровой стоимости для всех объектов недвижимости, заверил управленец. Замечания принимают до 28 августа текущего года. В 2019 году проводится государственная кадастровая оценка 996,8 тыс.объектов недвижимости, в том числе 447,7 тыс. земельных участков, которая должна быть утверждена 1 января 2020 года.

О ситуации с пересчетом кадастровой стоимости земель в Воронеже, в публикации “Ъ-Черноземье” «Земля вырастает из-под ног».

Ирина Лобанова