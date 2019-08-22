В Самаре предложили построить планетарий

Представители Самарской области вошли в правительственный оргкомитет по подготовке празднования 60-летия полета Юрия Гагарина. Соответствующую инициативу ранее выдвинул лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в «Твиттере».

«Предлагаем под эгидой торжеств построить, наконец, в Самаре планетарий»,– говорится в сообщении.

Парламентарий также спросил у подписчиков, как они относятся к его идее. Мнения разделились: одни поддержали эту инициативу, другие нет, третьи заявили о том, что в регионе в первую очередь нужно решать другие проблемы.

Георгий Портнов