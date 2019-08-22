На Дону количество болезней из-за плохого питания увеличилось на 21,5%

За последние пять лет в Ростовской области уровень эндокринных заболеваний у населения вырос на 21,5%, об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Как сказано в сообщении, такие болезни связаны с дефицитом йода и других микронутриентов. Для анализа ситуации было проведено исследования фактического питания населения Ростовской области по данным анкет у более 2 тыс. мужчин и почти 2,5 тыс. женщин. «В суточном рационе отмечается однообразие потребляемых пищевых продуктов, рацион не сбалансирован по микро- и макронутриентному составу»,— сказано в сообщении. Отмечается, что большинство жителей региона не корректируют рацион витаминами, обогащенными продуктами и йодированной солью. В целом, по данным исследования, режим питания у населения Ростовской области не соответствует физиологически обоснованным рекомендациям.

Для профилактики заболеваний эндокринной системы и болезней щитовидной железы жителям региона советуют разнообразить рацион, уменьшить потребление продуктов с большим количеством белков и жиров, увеличить количество продуктов, содержащих сложные углеводы.

Кристина Федичкина