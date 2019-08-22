Две территории опережающего развития Оренбуржья пополнились новыми резидентами

В Оренбургской области подписаны соглашения об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новотроицк» и «Ясный». Об этом в четверг сообщает пресс-служба регионального правительства.

ООО «Рыбная ферма» собирается заняться в Новотроицке выращиванием и реализацией пресноводной рыбы и ракообразных в установке с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ). Общая стоимость проекта превышает 250 млн руб. На производстве планируют трудоустроить более 20 человек.

ООО «Палето 2.0» будет реализовывать проект по производству верхней одежды в Ясном. Общий объем инвестиций составит 21,4 млн руб. На первоначальном этапе будет создано 32 рабочих места.

Андрей Сазонов