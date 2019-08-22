УКС неэффективно израсходовало более 12 млн рублей

Счетная палата Самарской области обнаружила неэффективное расходование средств ГКУ «Управление капитального строительства» (ГКУ «УКС») в размере 12 млн руб. Аудиторы проверяли использования средств бюджета, выделенных в 2017-2018 годах на мероприятия госпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2030 годах».

В частности, ГКУ «УКС» в проверяемом периоде провело инженерные изыскания в рамках проектирования берегоукрепления Саратовского водохранилища на набережной рек Волги и Самара. Аудиторы установили, что в проекте планировки и межевания территории исторического центра Самары в границах улиц Комсомольская, Фрунзе, акватории рек Волги и Самары на кадастровом учете состоит 258 участков, а также установлено 129 новых участков.

«ГКУ приступило к выполнению работ при нерешенных вопросах с участками, находящимися в собственности третьих лиц. Проектно-изыскательские работы выполнены не в полном объеме, что позволило сделать вывод о неэффективном расходовании бюджетных средств в размере 12,5 млн руб. на закупку инженерных изысканий, поскольку разработка проектной документации, для которой проводились изыскания, не осуществлялась»,– подчеркивают аудиторы.

Результаты проверки направлены губернатору Самарской области, губернскую думу, в министерство строительства области и Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру.

С августа 2016 года по сентябрь 2017 года должность директора «УКС» занимал, бывший исполнительный директор СОФЖИ Реналь Мязитов, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями (ст. 201 УК РФ). До этого бывший глава СОФЖИ попадал в поле зрения правоохранителей в связи с делом экс-руководителя городского департамента градостроительства Сергея Рубакова, который был признан виновным в предложении посредничества во взяточничестве и в мошенничестве

Алена Смирнова