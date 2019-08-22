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Фото: Андрей Абрамов

Сроки благоустройства «Дубков» и Гребного канала сорваны

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» в городе пробуксовывает.

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Что сроки фактического производства работ по благоустройству в рамках программы отстают от плановых, было известно еще в середине июля, - тогда заммэра Виктор Сдобняков рекомендовал подрядчику увеличить интенсивность работ.

Вторая очень благоустройства парка «Дубки» должна была быть закончена к 20 августу, однако по словам депутата Госдумы Дениса Москвина, сейчас выполнено лишь 2% от запланированных работ. Контракт на сумму 61 млн рублей по конкурсу получило нижегородское ООО “Спецстройкомплект”, однако работы на объекте ведет компания из Москвы.

Аукцион на проведение работ по благоустройству Гребного канала на общую сумму около 25 млн рублей был проведен в начале июня, а работы по нему должны были быть закончены к середине июня. Подрядчик – московское ООО «Смарт» - до сих пор не завершил работы.

Не было вовремя завершено благоустройство бульвара Авиастроителей в Московском районе, парка Пушкина в Советском районе и Сквера 1905 года.


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