В Екатеринбурге трех сотрудников полиции обвиняют в изнасиловании женщины

Следственное управление СКР по Свердловской области предъявило обвинение трем сотрудникам УМВД РФ по Екатеринбургу. Их обвиняют в изнасиловании 22-летней девушки в служебном автомобиле (ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно материалам дела, преступление было совершено на улице Чайковского в ночь на 18 августа. Сотрудники полиции задержали девушку, выходившую из сауны. По данным Znak.com, она была проституткой. «Действуя группой лиц по предварительному сговору, угрожая насилием и ограничивая свободу потерпевшей, совершили в отношении нее изнасилование и иные действия сексуального характера»,— рассказали в СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос об избрании в отношении всех троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в Свердловскую область для проведения проверки направлены сотрудники ГУСБ МВД России. «Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам»,— подчернула Ирина Волк.