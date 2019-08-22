Проблемный ЖК «Прибалтийский» полностью введут в эксплуатацию до конца августа

Завершение строительства и ввод в эксплуатацию проблемного жилого комплекса «Прибалтийский» в Красносельском районе Петербурга запланировано на конец августа. Об этом по итогам инспекционного выезда на объект сообщили в аппарате вице-губернатора города Николая Линченко.

Корпус «А» ЖК «Прибалтийский» на 589 квартир, расположенный на улице Маршала Казакова, д. 70, корп. 1. Является последним из 13 домов, оставшихся после банкротства группы компаний «Город». Напомним, ранее его обещали окончательно достроить в июне.

“Ъ-СПб” писал, что достройка ЖК «Прибалтийский» ведется за счет кредитных линий на общую сумму 2 млрд рублей, которые на эти цели выделил банк «Санкт-Петербург».