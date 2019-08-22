Сотрудников ижевской компании подозревают в незаконном обналичивании 800 тысяч рублей

Сотрудников одной из организаций в Устиновском районе Ижевска подозревают в незаконном обналичивании 800 тыс. руб. Они использовали поддельные платежные поручения и удостоверения комиссии по трудовым спорам, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

«Установлено, что по поддельному платежному поручению денежные средства были перечислены в пользу юридического лица за работы и услуги, которые фактически не оказывались. В последующем злоумышленниками была предпринята попытка обналичить денежные средства путем перевода их на счета физических лиц»,— говорится в сообщении.

Районный отдел СУ УМВД России по Ижевску возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Расследование дела находится на контроле прокуратуры.