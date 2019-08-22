В Краснодаре осужден мошенник, присвоивший участки стоимостью 70 млн рублей

Вступил в законную силу приговор Прикубанского районного суда Краснодара в отношении Сергея Галустова, признанного виновным в мошенничестве с муниципальными земельными участками стоимостью 70 млн руб., сообщило управление ФСБ России по краю. Господин Галустов приговорен к двум с половиной годам колонии-поселения.

Суд установил, что безработный Сергей Галустов предлагал свои услуги посредника при покупке земельных участков в Краснодаре. Права на участки он оформлял по подложным документам – постановлениям городской администрации, якобы выпущенным в девяностые годы. По месту жительства злоумышленника оперативниками ФСБ обнаружены и изъяты подложные печати районных судов Краснодара, районных администраций города, а также других государственных органов и организаций. Всего следствие выявило десять эпизодов мошенничества Сергея Галустова, при которых из муниципальной собственности незаконно выбыло 1,5 земли.

Анна Перова, Краснодар