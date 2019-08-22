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Лицом коллекции Alexander Wang x Bvlgari стала Хейли Бибер

Неожиданный выбор сделали в легендарном римском ювелирно-часовом доме Bvlgari, доверив Александру Вэнгу переосмыслить дизайн культовой сумки Serpenti Forever. Вэнг предложил свою, довольно удачную и очень современную интерпретацию. Сумки представлены в нескольких оттенках — молочном, черном, ментоловом и со змеиным принтом. Лицом коллекции Alexander Wang x Bvlgari стала Хейли Бибер. Сам дизайнер также снялся в рекламном видеоролике.

Дом BVLGARI помимо своей основной деятельности в последнее время активно продвигает аксессуарную линейку, приглашая к сотрудничеству современных дизайнеров.

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