Неожиданный выбор сделали в легендарном римском ювелирно-часовом доме Bvlgari, доверив Александру Вэнгу переосмыслить дизайн культовой сумки Serpenti Forever. Вэнг предложил свою, довольно удачную и очень современную интерпретацию. Сумки представлены в нескольких оттенках — молочном, черном, ментоловом и со змеиным принтом. Лицом коллекции Alexander Wang x Bvlgari стала Хейли Бибер. Сам дизайнер также снялся в рекламном видеоролике.

Дом BVLGARI помимо своей основной деятельности в последнее время активно продвигает аксессуарную линейку, приглашая к сотрудничеству современных дизайнеров.