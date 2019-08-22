«Роскосмос» получит 4,2% акций Воткинского завода

«Роскосмос» получит часть акций дочерних предприятий Московского института теплотехники (МИТ), одним из которых является АО «Воткинский завод» из Удмуртии. Госкорпорация получит 4,2% общества, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующий указ президента России.

Также «Роскосмос» получит 30,3% акций особого конструкторского бюро «Прожектор», 12% акций научно-производственного центра «Титан-Баррикады», 5,3% акций научно производственного центра «Алтай» и 0,00042% акций научно-производственного комплекса «Альтернативная энергетика».

АО «Воткинский завод» серийно выпускает оперативно-тактические ракеты «Искандер-М», стратегические ракеты «Тополь-М» и «Ярс», ракеты морского базирования «Булава». Также предприятие выполняет заказы по изготовлению продукции гражданского назначения для нефтегазовой, химической, инструментальной, металлургической, станкостроительной и других отраслей промышленности.