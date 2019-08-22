Для выборов губернатора Петербурга напечатают 3,8 млн бюллетеней

Инспекция Санкт-Петербургской избирательной комиссии посетила типографию, где начали печатать бюллетени для выборов губернатора города.

Сообщается, что всего будет изготовлено 3 млн 817 тыс. 969 экземпляров. 948,5 тыс. из них предназначены для участков, где есть комплексы обработки, остальные же пойдут на участки, не оснащенные этими техническими средствами.

Для защиты от копирования на заднюю сторону бюллетеня будет нанесена нерегулярная тангирная сетка краской зеленого цвета. Она будет состоять из фраз «Выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга – губернатора Санкт-Петербурга».

Олег Дилимбетов