В Тюмени оштрафовали женщину, ударившую и назвавшую «мусором» полицейского

Калининский районный суд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. руб. Анну Копыльцову, которую признали виновной в применении неопасного насилия в отношении полицейского (ч.1 ст.318 УК РФ), сообщили в суде.

Согласно материалам дела, 5 мая сотрудник полиции приехал проверить информацию о причастности госпожи Копыльцовой к хищению имущества. Полицейский в составе следственно-оперативной группы прибыл в квартиру осужденной и попросили ее проехать в отделение. У подъезда женщина в присутствии двух прохожих и полицейских обозвала оперуполномоченного «ментом» и «мусором». На просьбу прекратить оскорбления, она ударила полицейского по лицу и дважды ногой в грудь. В результате он получил ушиб мягких тканей щеки.

На суде Анна Копыльцова заявила, что раскаивается. Известно, что у нее на иждивении малолетняя дочь, сама она проживает с пожилой матерью. С учетом этих обстоятельств суд назначил штраф в 15 тыс. руб. с рассрочкой на три месяца.