«Главное решение принимается в одном кабинете»

Более 350 ученых подписались под открытым письмом. Они возмущены уголовным преследование фигурантов дела о массовых беспорядках. Авторы текста требуют «прекратить правовой произвол». Протестные акции проходили в Москве в июле и августе в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Отреагирует ли власть на заявление научного сообщества? На этот вопрос “Ъ FM” ответил член Совета по правам человека при президенте, журналист и историк Николай Сванидзе.

— Само по себе это письмо вряд ли повлияет на судьбу арестованных фигурантов. Потому что сейчас статус фундаментальной науки и ученых в Российской Федерации минимален. Они чувствуют себя униженными. В этом тоже одна из причин их выступления — им практически нечего терять. Раньше советская власть, которая, конечно, никого не жаловала из интеллектуалов и не любила их, но она пользовалась услугами интеллигенции, как-то их оплачивала.

Сейчас ситуация достаточно жесткая: можно пострадать, можно вылететь с работы, можно даже попасть под суд, если тебе что-то инкриминируют, а мы знаем, что у нас суд оправдательных приговоров практически не выносит. Поэтому это люди смелые. Правда, часть из них, как мы видим, работает за рубежом, но часть — в России. Они присоединяются к позиции правозащитников, тот же Совет по правам человека выразил свою точку зрения, и эти люди отстаивают ту же позицию, за что честь им и хвала.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России: «Безусловно, государство должно прислушаться к позиции. Эту позицию нужно принимать во внимание. Вместе с тем, к сожалению, мы пока не видели этого письма, мы его не получали, поэтому я ничего не могу сказать, о чем там идет речь и кто там подписанты».

Глава Счетной палаты Кудрин поддержал, что тоже интересно, потому что Кудрин — чиновник, очень высокого ранга бюрократ. Известно, что он по позициям либерал. То, что он присоединяется к этой позиции, свидетельствует о том, что он считает, что в данном случае и часть российского чиновничества тоже может возвысить свой голос. Мы не знаем, где будет та тростинка, которая переломит, так сказать, государственную официальную позицию. Я думаю, что все-таки главное решение принимается в одном кабинете и вне зависимости от того, что думают ученые, Совет по правам человека и системные либералы. Там гораздо большее влияние имеют люди совершенно с другой биографией, скажем так.

Но если почувствуется, что это отражается на позиции общества, влияет на рейтинги власти, в том числе первого лица, то это может оказать влияние на ситуацию в целом.

Власти будут обращать внимание, то есть сделать вид, что ничего не происходит, уже не сможет, и мы это видим по реакции президента Владимира Путина, который сначала долго не реагировал, а потом все-таки сделал это. Он среагировал жестко, совершенно не в том ключе, в котором выражена позиция СПЧ и ученых, но, тем не менее, он среагировал. То есть эта проблема есть — он это признал самим фактом своей реакции.