Нижегородцам дадут возможность потратить часть бюджетных средств

Бюджетный комитет законодательного собрания Нижегородской области поддержал в двух чтениях законопроект по предоставлению органам МСУ средств на проведение мероприятий по развитию территорий, предложенных непосредственно жителями. По словам главы областного минфина Ольги Сулимы, порядок отбора таких проектов для финансирования будет утверждаться правительством региона.

Всего в 2020 году на реализацию проектов, отобранных в результате общего голосования, из областного бюджета будет направлено 900 млн руб. Между муниципалитетами эти средства будут распределяться в зависимости от численности населения. Населенные пункты, где проживает менее 15 тыс. человек, получат по 10 млн руб. Муниципалитеты с числом жителей от 15 до 75 тыс. жителей получат по 15 млн руб., от 75 до 200 тыс. жителей – по 25 млн руб., свыше 200 тыс. жителей – по 40 млн руб. Муниципалитетам с населением свыше миллиона человек будет предоставлено по 100 млн руб.

По словам Ольги Сулимы, каждый из муниципалитетов, пожелавший приять участие в проекте, должен предоставить на рассмотрение по три проекта. Среди уже представленных основную массу составляют проекты по устройству водопроводных сетей, благоустройству, созданию детских спортивных площадок, ремонту местных дорог и приведению в порядок мемориальных комплексов. Голосование планируется провести в первой половине сентября 2019 года.

Новая инициатива по распределению бюджетных средств с учетом мнения жителей не будет подменять проект по поддержке местных инициатив, на реализацию которого в 2020 году в бюджете запланировано 380 млн руб.

Андрей Репин