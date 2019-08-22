Совместный магазин МТС и «М.Видео-Эльдорадо» могут открыть в Петербурге

Оператор сотовой связи МТС и группа «М.Видео-Эльдорадо» рассматривают возможность открытия кобрендингового магазина цифровых устройств в Петербурге. Проект может быть реализован в рамках партнерства двух компаний в сфере розничных продаж. Об этом во время церемонии открытия аналогичного совместного магазина в Москве заявила вице-президент компании МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова, сообщает ТАСС.

При этом по словам управляющего директора m_mobile группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрея Губанова, дальнейшее расширение числа подобных магазинов (в ближайшей перспективе их планируется открыть три) — это перспектива нескольких лет.

Предполагается, что в кобрендинговых торговых точках МТС и «М.Видео-Эльдорадо» будут продаваться порядка трех тысяч наименований товаров — смартфоны, ноутбуки, смарт-гаджеты и аксессуары. Также клиенты смогут сделать в них заказ онлайн и забрать мелкогабаритную технику.